Бывшая самая молодая миллиардерша снялась обнаженной в ванне

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян и предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, поделилась откровенным снимком. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

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На размещенном в сети фото 23-летняя знаменитость позирует обнаженной в ванне. Однако части ее тела прикрыты пеной. Слева от ванны расположен столик, на котором лежит комплект бикини. Дженнер сняли во дворе частного дома. «Утро», — подписала она пост, который набрал 5,3 миллиона лайков.

Поклонники оценили опубликованный снимок. «Мечта!», «Мне безумно нравится», «Отличный кадр», «Какой потрясающий вид!», «Мне нравится твоя фигура, ты горяча как никогда», — комментировали они.

Ранее в августе Кайли Дженнер снялась в мини-платье с глубоким декольте. Наряд, украшенный разноцветными драгоценными камнями, был прислан телезвезде креативным директором бренда Balmain Оливье Рустеном ко дню ее рождения.