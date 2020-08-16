Саудовского наследного принца связали с началом военных действий России в Сирии

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и президент России Владимир Путин во время встречи на саммите G20 в Буэнос-Айресе

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман летом 2015 года изменил внешнюю политику страны и «дал зеленый свет» военным операциям России на территории Сирии. Как сообщает The Guardian, об этом говорится в иске бывшего разведчика Саада Джабри, бежавшего в Канаду.

В документе, поданном в федеральный суд в Вашингтоне, Джабри утверждает, что положительное отношение к действиям Москвы в Сирии вызвало тревогу у Джона Бреннана, тогда занимавшего пост директора ЦРУ.

Материалы по теме Принц крови Он убивает родных, тратит миллиарды и скоро станет королем «Принесите мне голову этого пса» Тело саудовского журналиста нашли, но не показали. Загадок в деле все больше

Согласно иску, в июле и августе 2015 года Бреннан в разговорах с Джабри указывал на то, что «Салман поддерживает российское вторжение в Сирию в тот момент, когда Россия еще не была частью войны на сирийской территории».

Бывший саудовский разведчик утверждает, что когда передал информацию о беспокойстве главы ЦРУ наследному принцу, то Салман «был в ярости». По мнению Джабри, именно встречи с Бреннаном связаны с его увольнением и потерей работы в разведывательной службе королевства, а позже — бегством из страны в Канаду.

Ранее сообщалось, что в иске Джабри также обвинил наследного принца в попытке убить его. По словам разведчика, принц захватил его детей с целью заманить его обратно на территорию королевства, а после якобы направил группу убийц в Канаду.

Предполагаемое покушение было предотвращено канадскими правоохранительными органами. В документе указано, что это произошло спустя около двух недель после убийства журналиста Джамаля Хашкуджи.

Саад Джабри был советником принца Мухаммеда бин Наифа, руководившего борьбой с запрещенной в России международной группировкой «Аль-Каидой» в Саудовской Аравии в начале 2000-х и являющегося главным конкурентом Салмана. Джабри являлся главным звеном в контактах между разведкой Саудовской Аравии со службами США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

Эр-Рияд косвенно принимал участие в сирийском конфликте, поддерживая противников президента страны Башара Асада. Поддержку силам Асада с 30 сентября 2015 года оказывали российская авиация и флот.