Познер порассуждал об отличающемся в России и США слове «друг»

Советский и российский телеведущий Владимир Познер порассуждал о дружбе по просьбе одного из читателей. Ответ ему опубликован на сайте «Познер Online».

Познер заявил, что друзей себе не выбирает. «Просто так случается, что вдруг, непонятно даже почему, какой-то человек становится для тебя важным и хочется быть с ним как можно больше», — отметил телеведущий. При этом он посчитал, что дружба — это сложная вещь, которая не имеет отношения к национальности человека.

Тем не менее Познер указал на разницу в восприятии слова «друг» в России в США. «Если в России вы знакомите человека и говорите "это мой друг", то вы тем самым делаете заявление, и человек, если он русский человек, он понимает, что это не просто ваш приятель, он не коллега, а друг», — объяснил ведущий.

Он сказал, что в этом случае слову придается определенный смысл: «Я этому человеку доверяю, что я его люблю, что он мне близок, то есть этим словом я все это говорю», — подчеркнул он. В США же фраза «meet my friend» не имеет такого же значения, заметил Познер.

Ранее телеведущий описал Россию одним словом — «сложность». Также Познер заявил, что с самим собой связывает слово «поиск».