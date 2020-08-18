Познер высказался о президентской власти и призвал ограничивать ее

Советский и российский телеведущий Владимир Познер выступил за ограничение времени пребывания одного человека у власти в стране. Журналист в ответе на вопрос читателя по имени Владислав заметил, что у президента должно быть не более трех сроков. Комментарий опубликован на сайте «Познер Online».

«Может быть два срока, может быть три, но не более. Срок может длиться четыре года, пять лет, но не больше шести», — высказался Познер. Ведущий объяснил, что это правильный подход в демократиях. По его словам, ограничения нужны, так как руководитель страны имеет административный ресурс, которого лишены соперники на выборах. «Вполне демократично ограничить его пребывание на этом посту», — сказал журналист.

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Познер пояснил, что существуют государства, в которых нет ограничений, и привел в пример ФРГ. «Но в этих странах лидер не имеет той власти, которую имеют первые лица в странах авторитарных (в том числе России)», — подчеркнул ведущий Первого канала. Он заключил, что у подлинно демократических стран уже долгое время существуют иные традиции и представления, чем у России и бывших советских республик без демократического опыта.

Ранее Познер заявлял, что в России никогда не было демократии. Он попытался найти объяснение этому явлению в деятельности церкви. По мнению ведущего, важным фактором стало влияние Русской православной церкви, «куда более темной», чем католической и протестантской.