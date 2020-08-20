Жительницу Белоруссии задержали за призывы к протестам в Telegram

Жительницу Белоруссии задержали за призывы к протестным акциям, которые она публиковала в Telegram. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

«Сотрудники милиции выявили 35-летнюю жительницу Дзержинска, которая в Telegram-канале "Беседы беларуской революции" активно призывала подписчиков прекратить общение в чатах и выйти на улицы "бороться за Родину"», — сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Пользовательница под ником Kati писала в чате, что уже вышла на улицу, чем хотела «пристыдить» мужчин, утверждают в министерстве. Жительница Дзержинска призывала «воровать сотрудников милиции, вывозить их в лес, привязывать к деревьям и оставлять».

Она также публиковала советы, как «отбивать» задержанных товарищей, после беспорядков 14 июля, отметили в МВД. После задержания и беседы с сотрудниками милиции женщина раскаялась в содеянном. Материалы направят следователям для правовой оценки ее действиям.

14 июля в Минске случились массовые протесты из-за недопуска оппозиционных кандидатов на президентские выборы. Сами выборы состоялись 9 августа. По данным ЦИК, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80 процентов голосов. По всей стране больше недели идут митинги граждан, несогласных с официальными результатами. Акции жестко разгонялись, были задержаны семь тысяч человек, известно о четырех погибших.