Выбрана новая «Миссис Россия»

Победительницей конкурса «Миссис Россия 2020» стала многодетная мать Дарья Иванова из Нижегородской области. Финал конкурса прошел в московском концертном зале «Астория», передает ТАСС.

В номинации «Миссис Россия Globe» победила руководитель строительной компании из Челябинска Екатерина Цветкова. Обладательница этого титула будет представлять Россию на международном конкурсе Mrs. Globe в Китае.

В финале конкурса выступили 35 участниц. На всех конкурсантов суммарно приходится 48 детей в возрасте от семи месяцев до 30 лет.

В 2019 году победительницей «Миссис Россия» была выбрана Екатерина Нишанова из Геленджика. При этом пользователи соцсетей раскритиковали решение жюри и выразили несогласие с тем, что участницы достойны наград.

В 2018-м новую «Миссис Москва» также затравили в соцсетях. Ненавистники окрестили женщину «чудовищем ботоксным».