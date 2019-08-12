Новую «Миссис Россия» затравили за внешность

Пользователи социальных сетей резко высказались по поводу результатов конкурса «Миссис Россия». Выбор жюри подвергли критике юзеры в Instagram и Twitter.

Дискуссия, в частности, состоялась в комментариях под постом в Instagram певца Николая Баскова, который поздравил финалисток и обладательницу короны Екатерину Нишанову. Многие комментаторы выразили несогласие с тем, что участницы достойны наград. «Конкурс походу перепутали. Это не "Миссис Россия", а "Мадам Пенсия"», — написала Olgaberezina04. «Куда подевались настоящие русские красавицы?» — задавалась вопросом Dianahilcuka. «Одна страшнее другой», — возмущалась Ekaterinazhelezina.

Внешность победительницы и финалисток критиковали и в Twitter. «Это мачеха Золушки с дочерьми», — иронично отмечала одна из пользовательниц. «Ботокса и гиалуроновой кислоты много не бывает», — отмечал другой.

Финал ежегодного конкурса «Миссис Россия» состоялся 10 августа. Победу в нем одержала Екатерина Нишанова из Геленджика. По ее словам, она планирует привлечь внимание к детям с ограниченными возможностями.

В декабре прошлого года новую «Миссис Москва» также затравили в соцсетях. Ненавистники окрестили женщину «чудовищем ботоксным».

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