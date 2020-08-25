Раскрыта причина провала «худшего в истории» концерта Дэвида Боуи в России

Единственное выступление Дэвида Боуи в России в 1996-м оказалось худшим концертом в истории его карьеры из-за чиновников, высоких полицейских чинов и криминальных авторитетов, раскупивших лучшие места в Кремлевском дворце. Об этом рассказывается в опубликованной на YouTube шестой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

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Отмечается, что само место проведения концерта также было неудачным — в Кремлевском дворце обычно давали мероприятия ко Дню милиции и различные официальные концерты. Боуи выступал перед залом с сидячими местами, при этом лишь небольшая группа его преданных фанатов смогла приобрести билеты на задние ряды.

После окончания концерта Боуи расплакался и устроил истерику, заявив, что такой плохой публики, как в Москве, у него не было ни разу, рассказывал впоследствии телеведущий Сергей Антипов. Организатор концерта Надежда Соловьева объясняла произошедшее тем, что люди в первых рядах сидели, потому что «у нас такая культура». «Люди привыкли, что в Кремлевском дворце проходят правительственные концерты. К сожалению, я не смогла донести до него это так, чтобы он понял», — говорила она.

Шестая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 24 августа. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1996 году, участии поп-звезд в политике и о том, как радикально меняли имидж известные артисты. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, третью — здесь, четвертую — здесь, а пятую — здесь.

Подробнее о позорном концерте Дэвида Боуи в Москве (видеоролик с таймкодом):