Тихановская решила выступить в Совбезе ООН и ПАСЕ

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская запланировала выступления на заседаниях Совета безопасности ООН и ПАСЕ. Об этом сообщает РИА Новости.

Как утверждает ее пресс-служба, политик решила принять участие в заседании Совбеза 4 сентября и 8 сентября в ПАСЕ. Для приглашения выступить в Совете Безопасности ООН нужно согласие всех членов Совбеза.

24 августа Тихановская встретилась с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном. Переговоры также прошли в Литве. В ходе беседы лидер белорусской оппозиции выразила готовность разрешить ситуацию в Белоруссии через мирный диалог, а также призвала остальные страны уважать суверенитет и территориальную целостность республики.

Светлана Тихановская вынужденно покинула Белоруссию после выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, она получила 10 процентов голосов, а президент Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, — 80 процентов. В стране с 9 августа продолжаются массовые протесты с требованием новых и честных выборов.