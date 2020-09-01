В «Интере» оценили возможность трансфера Месси

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио оценил возможность трансфера форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По словам функционера, клуб не может позволить себе подписать контракт с аргентинцем. Он также добавил, что нападающего хотела бы видеть в своем составе любая команда мира.

Ранее 1 сентября сообщалось, что английский «Манчестер Сити» начал подготовку к презентации Месси. «Горожане» связались с крупной производственной компанией. Кроме того, они запросили архивные кадры игры Месси для подготовки видеоролика.

30 августа стало известно, что «Сити» хочет предложить Месси выступать за команду на протяжении трех лет, а затем еще два года провести в «Нью-Йорк Сити», выступающем в Главной лиге футбола (MLS). В Англии аргентинец будет зарабатывать 50 миллионов евро в год, а еще 250 миллионов получит в качестве бонуса после того, как его отправят в США.

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей». Покинуть «Барселону» Месси решил из-за недовольства ситуацией внутри команды.