Воробьев приехал на открытие нового корпуса медучилища в Егорьевске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на открытие

нового корпуса медицинского училища имени Зинаиды Самсоновой в Егорьевске, строительство которого было заморожено на 15 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона во вторник, 1 сентября.

Строительство объекта было возобновлено при поддержке главы региона в 2016 года. В новых стенах разместятся 300 человек.

«C большим удовольствием я в кругу ребят с очень благородной профессией. Это будущий медицинский персонал — очень драгоценный. (...) Хочу пожелать этому колледжу легендарному, где воспитывают и готовят средний медицинский персонал, успехов», — сказал Воробьев.

Директор филиала Московского областного медицинского колледжа Марина Гвоздева отметила, что в образовательном учреждении теперь есть актовый и спортивный залы, столовая, а также передовое оборудование и библиотека.

«Наше оснащение очень усилили — тренажеры, цифровые микроскопы. Уже есть современный компьютерный класс и кабинет иностранного языка с лингафонным оборудованием», — сказала она.

Студенты училища изучают лечебное, акушерское и сестринское дело.