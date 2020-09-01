В ВОЗ раскрыли критерий эффективности вакцин от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала необходимую эффективность вакцин от коронавируса. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан в ходе брифинга. Трансляциям доступна на YouTube-канале.

По ее словам, препараты должны быть эффективными как минимум в 50 процентах случаев их применения, чтобы соответствовать критериям безопасности. При этом регистрация вакцин с эффективностью ниже 30 процентов нежелательна, добавила она.

11 августа президент Владимир Путин объявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V». 27 августа он сообщил, что в сентябре появится вторая отечественная вакцина.

По данным на 1 сентября, в мире насчитывается более 25,3 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 848 тысяч скончались, еще 16,6 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, Индии, России и Перу.