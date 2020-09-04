«Спартак» решил заработать на трансфере Миранчука в «Аталанту»

Академия московского «Спартака» рассчитывает заработать на трансфере полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту». Об этом сообщает РИА Новости.

Глава департамента по коммуникациям столичного клуба Антон Фетисов отметил, что итальянскому клубу направлены все необходимые документы для получения солидарных выплат за бывшего воспитанника. Их размер не уточняется.

Миранчук в детстве вместе с братом-близнецом Антоном непродолжительное время занимался в академии «Спартака». В 2011 году футболисты перебрались в школу «Локомотива».

30 августа железнодорожники объявили о переходе Миранчука в «Аталанту». Игрок взял в новой команде 59-й номер. Главный тренер итальянского клуба объяснил покупку россиянина желанием найти замену лидеру команды Йосипу Иличичу.

Алексей Миранчук в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) принял участие в четырех матчах и отметился двумя забитыми мячами. Последним матчем в составе московского клуба для футболиста стала встреча шестого тура РПЛ с «Зенитом», которая прошла 30 августа и завершилась нулевой ничьей. При этом сам Миранчук не вышел на поле из-за травмы.