МВД Белоруссии возбудило дело после «объявления в розыск» Лукашенко

Министерство внутренних дел Белоруссии возбудило уголовное дело по факту взлома официального сайта ведомства. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в своем Telegram-канале.

Расследования начато по статье 349 Уголовного кодекса Белоруссии («Несанкционированный доступ к компьютерной информации»), которая предусматривает наказание в виде штрафа или ареста на срок до полугода. По факту хакерской атаки правоохранители проводят проверку.

3 сентября на сайте МВД Белоруссии появились фотографии президента Александра Лукашенко и главы ведомства Юрия Караева. На ресурсе указано, что они якобы объявлены в розыск за совершение «военных преступлений против белорусского народа», а действующий президент — также за «узурпацию власти». Сайт ведомства с тех пор не открывается.

Ранее хакерская атака была совершена на сайт управления делами президента Белоруссии. На главной странице ресурса появились фотографии руководителя ведомства Виктора Шеймана с головным убором певицы Верки Сердючки в форме звезды и бело-красно-белым флагом, который использует оппозиция.

В Белоруссии почти месяц продолжаются массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам цветных революций», а протестующими управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».