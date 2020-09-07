Стало известно о нежелании жителей Турции заселять иностранцев в квартиры

Российская туристка, которая осталась жить в Турции с семьей, столкнулась с нежеланием местных жителей заселять в квартиры иностранцев, в том числе россиян. Об этом стало известно из ее блога «Мама на море» на платформе «Яндекс.Дзен».

Женщина рассказала, что сейчас ищет квартиру для длительной аренды, однако турки не готовы сдавать жилье иностранцам. По ее словам, это объясняется тем, что в стране существует закон, согласно которому собственники квартир не могут выселить жильцов, если им некуда съехать.

В связи с этим во время пандемии многие приезжие, у которых не было возможности платить за аренду, оставались в квартирах бесплатно, пользуясь законом, и теперь местные жители не хотят рисковать. «Как рассказал нам турецкий риелтор, который сейчас занимается поисками квартиры для нас, у него в управлении находится 100 договоров аренды, и в 50 случаях из них люди перестали платить с весны 2020-го и не платят до сих пор. Выселить их не могут по закону!» — пояснила россиянка.

Женщина вспомнила, что когда встречалась с собственниками жилплощади, они засыпали ее вопросами: «А почему вы одна? А где ваш муж? А кем он работает? А где будет спать ваша дочка? Прям как будто меня на работу нанимают, и это не я собираюсь платить им деньги, а они мне».

Автор материала добавила, что теперь арендодатели требуют вписать в договор турецкого поручителя, который «в случае чего будет платить за нас», или внести оплату сразу за год аренды. «У нас в Анталье уже есть знакомые, к которым мы могли бы обратиться за помощью в этом вопросе и попросить стать нашими поручителями. Но вообще не хочется никого напрягать, так как я и сама, наверное, с огромным скрипом стала бы за кого-либо поручаться в такое время, как сейчас», — заключила она.

Ранее в сентябре создательница блога «Мама на море» пожаловалась на скандаливший из-за пустяков персонал отелей. Так, по ее словам, некоторые отели, которые поздно открылись из-за пандемии и не дорожат репутацией, пытаются выжать максимум из туристов, чтобы заработать хоть что-то.