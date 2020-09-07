Сотрудница полиции спасла задыхавшуюся на руках у матери шестинедельную девочку

Сотрудница полиции из американского города Танитаун, штат Мэриленд, будучи не при исполнении, спасла задыхавшуюся на глазах у матери шестинедельную девочку. Об этом сообщает издание Carroll County Times.

19 августа Терия Лемастер (Terria Lemaster) ехала по одной из улиц города на своем автомобиле. Она посмотрела в зеркало, чтобы проверить, как себя чувствует на заднем сиденье ее шестинедельная дочь Иви-Джейд (Ivy-Jade), и обнаружила, что ребенок задыхается.

«Я обернулась, и она была абсолютно красная. Я развернулась так быстро, как смогла, и вытащила ее на тротуар. Она не дышала, и, похоже, она захлебывалась густой слизью», — рассказала Лемастер. Американка стала пытаться самостоятельно прочистить дыхательные пути ребенка. Вскоре к обочине подъехала женщина, а затем мужчина.

«Вам нужна помощь? Я резервный патрульный», — сказала остановившаяся автомобилистка. Затем она взяла ребенка и начала слегка постукивать ему по спине. Через некоторое время девочка вновь начала дышать.

Позже Ламастер пояснила, что сохраняла спокойствие во время произошедшего, но после этого впала в панику. Она позвонила мужу и попросила его приехать за ней. Родители отвезли девочку к врачу и узнали, что у нее гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — хроническое заболевание, характеризующееся регулярно повторяющимся забросом в пищевод содержимого желудка, а иногда и двенадцатиперстной кишки.

Когда все закончилось, Лемастер поняла, что она не спросила имен людей, которые остановились помочь, поэтому она написала в местной группе в Facebook: «Мужчине и женщине, которые остановились, пока я паниковала на обочине с задыхающимся шестинедельным ребенком, спасибо, что корректно помогли заставить ее снова дышать и научили меня делать реанимацию ребенку. Не знаю, как отблагодарить вас!»

Сотрудница полиции, которую зовут Эмбер Серрето (Amber Cerreto) увидела пост и ответила: «Я рада слышать, что вашей дочери лучше. Простите, что мы встретились при таких обстоятельствах, но я рада, что ей стало лучше. Научитесь делать эту реанимацию!».

«Дети такие маленькие и нежные, что нужно постукивать по спине ладонью. К тому же, вместо использования двух рук, как вы бы поступили с взрослым человеком или подростком, нужно использовать два пальца», — напомнила она. Серрето рассказала, что в 2010 году проходила курс по реанимации детей. Ей впервые пришлось применить на практике полученные навыки.

Лемастер заявила, что бесконечно благодарна людям, которые остановились рядом с ней, и все еще надеется, что пришедший ей на помощь мужчина тоже увидит ее пост в Facebook, чтобы она могла поблагодарить его.