Машину для «побега» Колесниковой из Белоруссии засняли на видео

Машину для «побега» члена Координационного совета (КС) оппозиции Марии Колесниковой из Белоруссии засняли на видео. Запись опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

«А наши ребята из "Раптли" сняли ту самую машину, на которой Колесникова ехала, да не уехала на Украину. Сняли на Украине. Не знаю, как они это делают, но очень горжусь», — написала Симоньян. Авторы ролика сняли соответствующие кадры из другого автомобиля.

7 сентября в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Кравцов и Родненков перестали выходить на связь. На следующий день власти заявили, что Колесникова пыталась покинуть страну, но была задержана. КС отрицает ее планы уехать из Белоруссии.

Президент Александр Лукашенко заявил, что Колесникову выбросили из машины собственные соратники. Штаб бывшего претендента на президентский пост Виктора Бабарико сообщил, что Колесникова содержится на территории войсковой части Мозырского пограничного отряда. Родненков и Кравцов находятся на Украине.