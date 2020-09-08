Принца Ганноверского арестовали за угрозы служанке

Принца Эрнста Августа V Ганноверского арестовали в Австрии за угрозы служанке. Как сообщает издание Spiegel, монаршей особе не нравилось, что прислуга громко топает.

В понедельник, 7 сентября, около пяти часов вечера по местному времени, полиция окружила охотничий домик 66-летнего принца, расположенный в федеральной земле Верхняя Австрия.

Полицейские прибыли по вызову служанки главы Ганноверской династии. Она пожаловалась, что Эрнст Август угрожал, что пришлет к ней и ее мужу «головорезов», если они не будут передвигаться по дому полностью бесшумно.

Помимо этого, принц вырвал из земли дорожный знак и разбил им окно.

Главу Ганноверской династии задержали и доставили в исправительное учреждение города Вельс.

Эрнст Август V Ганноверский является главой Ганноверского королевского дома и мужем принцессы Каролины Монакской. Однако с 2009 года он не живет вместе с женой, и его периодически видят в компании молодых девушек, в том числе с бывшей танцовщицей румынского ночного клуба. В 2000 году он помочился на павильон Турции во время выставки Expo 2000 в Ганновере, что стало причиной дипломатического скандала. В 2018 году его ввели в медицинскую кому после того, как он выпил слишком много алкоголя на свадьбе своего сына.

15 июля 2020 года он напал на сотрудников полиции, после чего его поместили в психиатрическую клинику. Однако вскоре его выписали, и он снова пришел в участок, вооруженный бейсбольной битой.