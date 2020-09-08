Расстрелявший 39 человек в клубе Стамбула узбек получил 40 пожизненных сроков

Расстрелявший 39 человек в клубе Стамбула в новогоднюю ночь 2017 года выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов получил 40 пожизненных сроков. Об этом сообщает Anandolu.
При этом 32-летний террорист, который сознался в принадлежности к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) не признал вину. Он утверждает, что ранее давал признательные показания под пытками. В последнем слове он указал на отказ суда рассмотреть его ходатайство о проверке отпечатков пальцев.
Нападение на ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакей было совершено в ночь на 1 января 2017 года. Машарипов подошел к заведению и сначала застрелил охранявшего объект полицейского, а после ворвался внутрь, где начал стрелять по людям. Нападавшему сначала удалось скрыться, позже он был задержан с помощью показаний отвозившего его домой таксиста.