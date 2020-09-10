Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал условие выхода сборной России на высокий уровень. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Черчесов посчитал, что национальной команде нужно занять первое место в своей группе в Лиге наций. По мнению тренера, это позволит россиянам соперничать с сильными сборными и играть качественнее. «Скрупулезно готовимся к каждой встрече. Учитываем свои козыри, изучаем соперников», — отметил он.

После двух матчей российская команда располагается на первом месте группы под номером 3 в лиге B, имея в активе шесть очков. В случае победы в группе сборная выйдет в Лигу А.

В октябре россиянам предстоит провести два домашних матча в турнире. Команда сыграет с Турцией и Венгрией 9 и 12 октября соответственно.