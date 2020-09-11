Подмосковное предприятие поставит медицинские маски в Европу

Подмосковное предприятие заключение соглашение об экспорте медицинских масок в Португалию и Нидерланды, общая сумма контрактов составит 718 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте областного правительства в пятницу, 11 сентября.

Первая отгрузка изделий состоится уже в сентябре, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Крупные контракты с европейскими партнерами подмосковная компания заключила при участии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

В конце мая губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе производятся около трех миллионов медицинских масок в сутки.

Из-за распространения нового коронавируса жителям рекомендуется носить маски или респираторы во время пребывания в общественных местах. В медицинских учреждениях средства индивидуальной защиты остаются обязательными.