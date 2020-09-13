Броку Леснару предложили подраться с Федором Емельяненко

Глава Bellator Скотт Кокер связался с представителями американского рестлера и бывшего бойца смешанного стиля (MMA) Брока Леснара с предложением подраться с российским тяжеловесом Федором Емельяненко. Об этом сообщает MMA Junkie.

Кокер подчеркнул, что пока не понимает статуса Леснара. Глава Bellator надеется, что ему удастся организовать поединок, поэтому он ждет реакции 43-летнего американца.

В начале сентября Кокер допустил проведение боя Леснара и Емельяненко. Если Брок сейчас действительно свободный агент, это было бы любопытно. Такого поединка еще никогда не было!» — заявил он 1 сентября.

Брок Леснар известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Американец прервал карьеру рестлера для поединков по правилам MMA. В 2008 году он победил Рэнди Кутюра, завоевав пояс чемпиона UFC в тяжелом весе. Леснар дважды защитил пояс и уступил титул Кейну Веласкесу. Из-за проблем со здоровьем американец был вынужден прервать выступления в UFC и вернулся в октагон в 2016 году. На этот раз его поединок завершился допинговым скандалом. После победы над Марком Хантом в организме рестлера обнаружили следы запрещенных веществ.

Федор Емельяненко известен по выступлениям в Pride и Bellator. В своем последнем поединке россиянин нокаутировал бывшего бойца UFC Квинтона Джексона. Желание подраться с российским тяжеловесом проявляет бывший чемпион организации Фабрисиу Вердум.