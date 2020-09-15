Нурмагомедов оценил сравнение с Мохаммедом Али

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов оценил сравнение с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу, американцем Мохаммедом Али. Интервью с россиянином доступно на YouTube-канале True Gym.

Нурмагомедов счел сравнение некорректным. «Он был чемпионом — я чемпион, он мусульманин — я мусульманин… Сравнивают чисто из-за этого», — заметил боец. Он посчитал, что для того, чтобы сравниться с Али, нужно «вернуться в его годы и быть темнокожим».

13 сентября Нурмагомедов назвал условие для завершения карьеры. Он заметил, что это будет зависеть от способности выходить на пик физической формы.

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В его активе 28 побед в 28 поединках по правилам ММА. На турнире UFC 254 в октябре ему снова предстоит защищать пояс чемпиона организации в легком весе. Соперником Нурмагомедова станет американец Джастин Гэтжи.

Али — один из самых титулованных и узнаваемых спортсменов мира. Он становился олимпийским чемпионом в 1960 году, абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (1964-1966, 1974-1978), пять раз признавался боксером года. За свою карьеру спортсмен провел 61 бой, одержав 56 побед (37 — нокаутом).