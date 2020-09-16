11 тысяч подмосковных семей получили региональный маткапитал

Средства регионального материнского капитала получили более 11 тысяч подмосковных семей, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в среду, 16 сентября.

Она уточнила, что 4781 семья потратила деньги на улучшение своих жилищных условий, 1082 семьи — на получение образования для ребенка, 5191 семья получила выплату в связи с рождением и усыновлением третьего или последующих детей.

Региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей ввели в Подмосковье дополнительно к федеральному. Оформить его можно было до 2017 года. Если сертификат на региональный маткапитал еще не обналичен, а в семье с момента получения сертификата родился еще один ребенок, то маткапитал можно обналичить равными частями в этом и следующем годах.

Ранее сообщалось, что в рамках федеральной программы размер материнского капитала с 2021 года увеличится на 3,7 процента. на 1,2 миллиона семей. Так, за первого ребенка сумма вырастет до 483 882 рублей, за второго — до 639 432 рублей.