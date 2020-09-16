Mujuice и Филипп Горбачев выступят в «Мутаборе»

В московском клубе «Мутабор» пройдет вечеринка System One Hundred Eight. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В лайнапе заявлены такие исполнители, как Mujuice, Филипп Горбачев, Павел Афанасьев и Kovyazin D, они выступят с лайв-сетами. Также в вечеринке поучаствуют Chronic Preview, Errortica, Fanick, Mashkov, Odopt и Séxstasy. Полный список участников, а также подробности о мероприятии можно узнать в Facebook.

Вечеринка запланирована на 19 сентября. Билеты на мероприятие доступны на сайте System 108.