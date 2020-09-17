Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных команд. Полный список доступен на сайте организации.

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА с 38-го на 32-е место, имея в своем активе 1485 очков. Столько же у Турции, которая разделяет с россиянами 32-е место рейтинга. Опережает сборная России команду Румынии.

Команда под руководством Станислава Черчесова набрала 15 очков, благодаря успешному выступлению в Лиге наций. Сборная России одолела команды Сербии и Венгрии. Российская сборная показала лучший результат среди всех команд рейтинга за период с 16 июля по 17 сентября, поднявшись на шесть позиций.

Первое место в рейтинге ФИФА удерживает сборная Бельгии (1773 очков). Второе место за французами (1744), третье заняла бразильская национальная команда (1712). Также рост продемонстрировала сборная Португалии, поднявшись с седьмой на пятую строчку.

Лучший результат сборная России показала в 1996 году. Тогда в рейтинге от апреля-мая команда занимала третью строчку.