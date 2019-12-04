Сборной России по футболу поставили новую задачу

Министр спорта России Павел Колобков озвучил задачу, которая стоит перед сборной страны по футболу. Об этом сообщает ТАСС.

От российской команды ждут попадания в десятку рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). «Это сложно, учитывая что все сейчас играют в футбол на профессиональном уровне. Пока у нас все получается», — считает Колобков. На данный момент сборная России разместилась на 38-й строчке рейтинга.

Российская команда пробилась в финальную часть чемпионата Европы-2020. По итогам жеребьевки отечественные спортсмены попали в группу с Бельгией, Финляндией и Данией. Бельгийцы возглавляют рейтинг ФИФА, опережая Францию, Бразилию и Англию.

При нынешнем главном тренере Станиславе Черчесове сборной России удалось подняться на рекордную 21-ю строчку (с 70-го на 49-е место) после выступления на домашнем чемпионате мира. Там отечественные футболисты добрались до четвертьфинала, уступив в серии пенальти хорватам — будущим вице-чемпионам.

Сборная России уже попадала в десятку лучших команд мира. Так, в рейтинге от сентября 2009-го команда занимала шестое место. Тогда сборной руководил голландский специалист Гус Хиддинк. Летом 2008 года россияне дошли до полуфинала Евро и завоевали бронзовые медали. В ноябре 2011 года, уже под руководством итальянца Фабио Капелло, россияне вернулись в десятку, поднявшись на девятую строчку.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!