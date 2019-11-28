Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на одну строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Новая версия опубликована на сайте организации.

Команда Станислава Черчесова переместилась с 37-го на 38-е место. В ее активе 1470 очков. Лидером рейтинга остается команда Бельгии, набравшая 1765 баллов. Второе место занимают французы (1733), третье — бразильцы (1712).

Предыдущая версия рейтинга была опубликована в октябре. Тогда российская команда улучшила свой результат, поднявшись на пять строчек.

Сборная России квалифицировалась на чемпионат Европы 2020 года. Команда заняла второе место в группе I, набрав 24 очка. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля. Четыре матча состоятся в Санкт-Петербурге.

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