Установлена национальность всех помывших ботинки в святом источнике

Председатель Совета национальных культурных сообществ Калининградской области Шукурбек Мирзаджанов установил национальность всех помывших обувь в святом источнике рядом с храмом военных. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

По его словам, чеченцем на видео оказался лишь один военный. «Все остальные — уроженцы Дагестана, только один, Расул, — этнический чеченец, хотя родился и вырос в Хасавюрте. Остальные дагестанцы», — сказал он.

Мирзаджанов добавил, что сейчас все находятся в войсковой части под особым контролем, военные следователи ведут расследование. В частности, ведется проверка по факту самовольного оставления войсковой части, а также по факту самого инцидента.

Каждый из участников скандального ролика записал видео с извинениями. В ближайшее время их покажут в Дагестане и Чечне.

14 сентября в сети появилось видео, на котором несколько мужчин смеялись, когда мыли ботинки в православном источнике. «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим», — сказал один из героев ролика. Участник видео по имени Расул позже принес извинения.

Директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов отказался признать их чеченцами, заявив, что они не имеют никакого отношения ни к Чеченской Республике, ни к чеченскому народу. Глава региона Рамзан Кадыров также отказался признать этих людей чеченцами. «Ребята вовсе не чеченцы. Но и это не имеет значения», — заявил Кадыров.