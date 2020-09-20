Инспектора ДПС обвинили в избиении дачника тяпкой

Следственный комитет Всеволожского района Ленинградской области обвинил инспектора ДПС в избиении дачника тяпкой. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, конфликт произошел 9 мая 2019 года в поселке Дубровка Ленинградской области. Неизвестный мужчина избил местного жителя, с которым он ранее был не знаком, тяпкой. Подчеркивается, что обвиняемый действовал методично и напористо. На теле потерпевшего насчитали менее десяти точек приложения силы. В результате он получил переломы пальцевых фаланг и кистевых костей, а также ссадины и гематомы.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Личность нападавшего устанавливали полтора года. Им оказался 43-летний инспектор ДПС ГИБДД Кировского района Санкт-Петербурга Виталий Опенько. На данный момент мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Как стало известно «Фонтанке», Опенько служит в МВД с 1998 года, где продвинулся до звания старшего лейтенанта. Также отмечается, что в 2007 году инспектора ДПС Кировского района Петербурга Опенько отправляли на месячные курсы повышения квалификации за беспричинную остановку водителя для проверки документов.