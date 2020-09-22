Лукашенко собрался на Сахалин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах посетить российский Дальний Восток. Об этом пишет БЕЛТА.

По его словам, на встречах российский президент Владимир Путин часто с теплотой вспоминает о Приморском крае: «Он уже больше говорит о Приморском крае, чем о Питере. Я ему однажды об этом сказал. Он все время настаивает на том, чтобы я обязательно там побывал и посмотрел, что сделано в последнее время».

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Лукашенко добавил, что собирается найти время для поездки с детьми в следующем году. «Озеро Байкал, Алтай, Приморье, Сахалин и Камчатка — все-таки надо побывать и посмотреть на это чудо природы», — отметил он.

15 сентября Лукашенко заявил о необходимости «теснее держаться с нашим старшим братом», отметив, что русские и белорусы «фактически один народ».

Протесты в Белоруссии продолжаются второй месяц. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране по методичкам цветных революций, а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.