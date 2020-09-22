Лукашенко вспомнил об отечестве от Бреста до Владивостока

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна заинтересована в развитии сотрудничества с Приморским краем, и рассматривает его как близкого и важного партнера. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Вы хоть и географически далеко находитесь и немало между нами километров, мы не рассматриваем Владивосток как далекий и чужой город. Часто вспоминаем о своем Отечестве от Бреста до Владивостока. Так что вы живете в нашем Отечестве, и мы всегда будем развивать сотрудничество», — сказал он на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Ранее 22 сентября Лукашенко сообщил о планах посетить российский Дальний Восток. «Озеро Байкал, Алтай, Приморье, Сахалин и Камчатка — все-таки надо побывать и посмотреть на это чудо природы», — отметил он.

15 сентября Лукашенко заявил о необходимости «теснее держаться с нашим старшим братом», отметив, что русские и белорусы «фактически один народ».

Протесты в Белоруссии продолжаются второй месяц. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране по методичкам цветных революций, а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.