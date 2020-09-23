Пренебрежение королевы подтолкнуло принца Гарри к переезду в США

Эксперт по британской королевской семье Рассел Майерс считает, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл были возмущены выбором фотографий на столе Елизаветы II во время ее рождественского выступления в декабре 2019 года. Это могло стать последней каплей, подтолкнувшей их к переезду в США, пишет издание Daily Mirror.

Когда королева обращалась к британцам перед Рождеством, ее стол украшали фотографии с принцем Чарльзом и его женой, принцем Уильямом с женой и детьми, а также мужем Елизаветы II, принцем Филиппом, и ее покойным отцом — королем Георгом VI. Гарри и Меган на них не было.

По словам Майерса, они сочли это знаком пренебрежения. «Отсутствие фотографии во время рождественской речи королевы определенно повлияло на них», — утверждает он. Инцидент упомянут в книге «Обретая свободу» Омида Скоби и Кэролин Дюран. «Гарри чувствовал, что его и Меган оттесняют на второй план, и они больше не являются фундаментальной частью будущего британской монархии», — писали ее авторы.

Представители дворца настаивали на том, что фотографии демонстрировали порядок наследования британского престола. Елизавета II заняла трон после смерти Георга VI, а когда умрет она, корона перейдет ее старшему сыну — принцу Чарльзу. Следующие в очереди — принц Уильям и его дети. Гарри и его сын Арчи занимают лишь шестое и седьмое место в списке.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В сентябре Гарри и Меган заключили договор с видеосервисом Netflix, вернули 2,4 миллиона фунтов стерлингов, потраченных на ремонт их британской резиденции, и достигли финансовой независимости от королевской семьи.