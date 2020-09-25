Польша отказалась разрывать отношения с Белоруссией

Варшава отказывается разрывать дипломатические отношения с Минском. Об этом рассказали в МИД страны, передает РИА Новости.

«Правительство Польши поддерживает дипломатические отношения с Белоруссией и не намерено их разрывать», — подчеркивается в заявлении ведомства. РИА Новости отмечает, что Варшава хочет сохранить связи, несмотря на то, что не признала белорусского президента Александра Лукашенко легитимным лидером.

Соседние с Белоруссией страны — Латвия, Литва и Польша — уже разработали план помощи республике по выходу из политического кризиса. Помимо этого, Варшава готова выступить посредником в диалоге между оппозицией и Минском, однако призывает других игроков, в частности НАТО, не вмешиваться в ситуацию.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.

По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.

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