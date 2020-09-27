Бразильский террорист-гомофоб попросил помощи в России

Бразилец Эдуардо Фаузи (Eduardo Fauzi), обвиняемый в террористической атаке на киностудию в Рио-де-Жанейро, попросил помощи и защиты у российских правоохранителей. Об этом изданию ЕАН сообщил его адвокат Виталий Черных.

В декабре 2019 года Фаузи с компанией соучастников совершил нападение на продюсерскую студию Porta dos Fundos, снявшую комедийный фильм «Первое искушение Христа», где Иисус предстает в образе гомосексуала. Террористы-гомофобы забросали дверь студии бутылками с зажигательной смесью. Ответственность за нападение взяла на себя праворадикальная религиозная группировка.

После инцидента Фаузи покинул Бразилию и бежал в Москву. Он был объявлен в международный розыск, Интерпол попросил российскую сторону оказать содействие в его поимке. Мужчину задержали в аэропорту Екатеринбурга, куда он прилетел в гости к своей подруге. Теперь ему грозят продлить арест и экстрадировать на родину, где он обвиняется в покушении на убийство. По версии самого Фаузи, на самом деле речь идет о банальном хулиганстве.

Адвокат бразильца Виталий Черных рассказал, что Фаузи поддерживает действующего президента Бразилии и выступает против оппозиционеров, среди которых, по его словам, есть «солидная группировка геев», имеющая отношение к фильму.

«Картина вызвала возмущение у моего подзащитного, и он с компанией своих сторонников — всего было человек пять — направился на студию выразить свой протест. В тот день там была гей-вечеринка, но к тому времени, когда Фаузи и его друзья туда пришли, все уже разошлись. Тем не менее они кинули несколько бутылок с зажигательной смесью в окна студии. Эти окна были непробиваемые, никто не пострадал», — пояснил адвокат бразильца.

По его словам, потерпевшим по делу признали охранника, который был на месте происшествия и «очень испугался». Сам Фаузи объяснил, что люди нетрадиционной ориентации в Бразилии так «обнаглели», что добиваются таких же прав, как беременные женщины и инвалиды. Адвокат заметил, что его подзащитный уже месяц находится в СИЗО, при этом бразильская сторона не предоставила ни одного документа, подтверждающего, что Фаузи — опасный преступник. «При этом у нас в стране он по документам является обвиняемым по статье 105 "Убийство" — так его "переквалицифировали" в российских документах», — подчеркнул защитник.

Черных добавил, что защита Фаузи намерена оспаривать продление ареста бразильца и его выдворение из России, поскольку «есть риск, что на родине его могут несправедливо судить».