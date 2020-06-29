Игрока в американский футбол выгнали из клуба за гомофобию

Игрок в американский футбол Кристиан Джонс был исключен из клуба Канадской футбольной лиги (CFL) «Эдмонтон Эскимос» за гомофобию. Об этом сообщается в Twitter команды.

В команде раскритиковали высказывания спортсмена. Кроме того, обрамление эмблемы «Эдмонтона» в соцсетях вместо желто-зеленого стало радужным.

27 июня Джонс в соцсетях рассказал о негативном отношении к ЛГБТ-сообществу. Кроме того, спортсмен допустил гомофобные высказывания в общении с подписчиками. Позже спортсмен заявил, что не собирается извиняться и менять свою позицию.

В мае прошлого года нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции по футболу Антуан Гризманн посчитал гомофобию преступлением. Форвард заявил, что если он услышит гомофобные выкрики на поле, то остановит матч.

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