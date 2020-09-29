Хабиб прокомментировал предложение Запашного провести тренировку со львами

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предложение дрессировщика Аскольда Запашного провести тренировку со львами. Соответствующий пост спортсмен опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

По словам Нурмагомедова, он предпочитает дружить со львами, а не драться с ними. Он также поблагодарил Запашного за пожелания удачи в противостоянии с Джастином Гэтжи.

Отмечается, что Гэтжи подерется с россиянином в главном бою турнира UFC 254. Поединок состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Ранее Нурмагомедов попал в список самых продаваемых спортсменов по итогам 2020 года. Всего в рейтинг попали 50 спортсменов, боец оказался единственным россиянином. Действующий чемпион UFC в легком весе расположился на седьмой строчке.