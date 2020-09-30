Илон Маск назвал Билла Гейтса тупицей

Илон Маск ответил на слова Билла Гейтса, который раскритиковал главу SpaceX и Tesla за пренебрежительное отношение к пандемии коронавируса. Слова Маска прозвучали в эфире подкаста Sway, доступного на сайте издания New York Times.

Маск опроверг обвинения в том, что он недооценивает опасность коронавируса. «Вот, что мы имеем — низкий уровень смертности при высокой степени заразности», — заявил миллиардер, отметив, что в этой ситуации правильнее было бы оставлять под карантином не всю страну, а лишь тех, кто находится в зоне риска. На замечание ведущей подкаста Кары Свишер о том, что в процессе пандемии гибнут люди, Маск уточнил, что «все умирают».

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Также Илон Маск ответил на критику предпринимателя и филантропа Билла Гейтса, который ранее заявил, что основатель Tesla не разбирается в вакцинах от коронавируса. «Эй, тупица, мы на самом деле производим оборудование для вакцинации CureVac, той компании, в которую вы инвестируете», — удивился Маск. Предприниматель уточнил, что Tesla является партнером немецкой биофармацевтической фирмы CureVac.

На вопрос журналистки о том, будет ли Маск и семья вакцинироваться, когда появится препарат от COVID-19, Илон Маск ответил, что не планирует делать этого. «Я не подвержен риску заражения коронавирусом, равно как и мои дети», — заключил миллиардер. В конце подкаста бизнесмен отметил, что все его компании — SpaceX, Tesla — работали во время жестких ограничительных мер. «Мы отправили космонавтов на космическую станцию и вернули их обратно», — отметил Маск.

Ранее Билл Гейтс в разговоре с журналистами отказался признавать Илона Маска «новым Стивом Джобсом». По словам миллиардера и филантропа, он оценивает вклад основателя Tesla в защиту окружающей среды, однако полагает, что фигуры Джобса и Маска невозможно сравнивать. По словам бывшего руководителя Microsoft, Маск является инженером-практиком, тогда как Джобс был гением дизайна, маркетинга и подбора людей.

В начале марта руководитель SpaceX и Tesla назвал панику из-за коронавируса тупой. Слова Маска, опубликованные в Twitter, удивили и возмутили некоторых подписчиков предпринимателя, которые назвали их нехорошими.