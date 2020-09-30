Футболист объяснил «зовом природы» свой уход в раздевалку во время матча

Футболист «Тоттенхэма» Эрик Дайер во время матча 1/8 финала Кубка английской лиги с «Челси» ушел с игрового поля в раздевалку и объяснил это «зовом природы». Об этом сообщает РИА Новости.

Эпизод произошел на 76-й минуте матча. За Дайером в раздевалку последовал главный тренер Жозе Моуринью. Через несколько минут оба вернулись на игровое поле.

«Жозе был недоволен, но я не мог ничего поделать, зов природы. Я слышал, что был момент, когда меня не было на поле, но к счастью они не забили», — объяснил произошедшее Эрик Дайер.

Футболист добавил, что гордится игрой команды, за исключением первых 15 минут. «Тоттенхэм» 29 сентября одержал победу над «Челси» в серии пенальти со счетом 1:1 (5:4).

Ранее Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью раскрыл обман перед выездным матчем квалификации Лиги Европы против «Шкендии» из Северной Македонии. Один из голкиперов лондонцев, который посчитал, что ворота слишком маленькие. Моуринью с ним согласился и попросил делегата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) измерить ворота. Оказалось, что их высота на 5 сантиметров меньше, чем 2,44 метра, прописанные в правилах. Португальский специалист потребовал их поменять.