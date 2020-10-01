Российские работодатели раскрыли планы по повышению зарплаты

Каждый пятый работодатель планирует повысить зарплаты сотрудникам до конца года, а выплатить премии по его итогам намерен каждый второй. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», пишет РИА Новости.

Так, 22 процента опрошенных представителей российского бизнеса намерены до конца года увеличить зарплаты своих сотрудников. Кроме того, выплачивать премии будут 57 процентов компаний.

«Финансовая мотивация — один из способов удержать хороших и профессиональных сотрудников», — отметил директор сервиса Владимир Корицкий. Он указал, что 31 процент респондентов отметили фактор неготовности работодателей к повышению зарплаты как решающий при увольнении.

Ранее сообщалось, что после ослабления карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, треть российских компаний снизили сотрудникам зарплаты. Чтобы обеспечить функционирование бизнеса фирмы в основном сокращали траты на рекламу и переводили большое число сотрудников на удаленку. Около четверти сократили штат, и только 7 процентов не принимали никаких действий для сокращения затрат. Наиболее серьезными проблемами компании малого бизнеса назвали снижение покупательской способности населения, спроса и отсутствие клиентской базы.