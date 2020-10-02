Пашинян обсудил с Макроном ситуацию в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.

Согласно сообщению, премьер Армении выразил благодарность французской стороне «за принципиальный и конструктивный подход по недопустимости развязывания войны». Кроме того, Пашинян и Макрон подчеркнули недопустимость вовлечения иностранных террористов-боевиков в боевые действия.

Ранее Никол Пашинян в интервью канадскому изданию The Globe and Mail назвал условие установления перемирия в Нагорном Карабахе. По его мнению, это станет возможно только после ухода Турции с Южного Кавказа.

Вооруженные столкновения между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.