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Пользователям WhatsApp рассказали о способах защититься от мошенников

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Фото: Westend61 RF / Kike Arnaiz / Diomedia

Пользователям мессенджера WhatsApp рассказали о том, как защитить свой аккаунт от мошенников. Эти советы публикует издание Cape Town etc.

В материале отмечается, что взлом профиля — это серьезное нарушение частной жизни. Действия хакеров могут нанести пользователям огромный вред. При этом злоумышленники знают множество способов получить доступ к чужому аккаунту.

Чтобы не стать жертвой мошенников, пользователям рекомендуется всегда выходить из профиля, если они использовали мессенджер на компьютере с помощью WhatsApp Web. Кроме того, не стоит оставлять свой телефон незаблокированным, а также подключаться к подозрительным Wi-Fi-сетям. Пользователям также посоветовали включить в настройках приложения двухфакторную верификацию.

Если злоумышленники смогли получить доступ к аккаунту, его владелец может написать в службу поддержки WhatsApp и попросить удалить его аккаунт. При этом добавляется, что профиль будет автоматически деактивирован, если им не будут пользоваться в течение 30 дней.

В сентябре стало известно, что в WhatsApp были обнаружены шесть новых уязвимостей. Пять из них были устранены в тот же день, что и выявлены. На исправление еще одной понадобилось несколько дней. В компании подчеркнули, что некоторые из уязвимостей могли активироваться дистанционно. При этом следов того, что хакеры эксплуатировали проблемы в безопасности мессенджера, обнаружить не удалось.

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