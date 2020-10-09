Падение курса рубля связали с возможным поражением Трампа

Падение курса рубля связали с возможным поражением действующего президента США Дональда Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года выборах главы государства. Об этом пишет Bloomberg.

Валютные трейдеры, которые делают ставку на приход в Белый дом демократа Джо Байдена и рост американского экспорта в Мексику, распродают рубль и скупают песо. Четыре года назад, когда на выборах ожидалась победа Трампа, трейдеры поступали с точностью до наоборот и скупали рубль, прогнозируя улучшение отношений Вашингтона и Москвы.

В результате стратегии валютных трейдеров за последние три месяца песо подорожал по отношению к доллару на 6 процентов, что стало лучшим результатом для валют основных развивающихся стран. За тот же период рубль потерял к доллару 8 процентов на ожиданиях, что новый президент ужесточит санкции против России.

Ранее американский инвестбанк Citigroup предсказал дальнейшее падение курса рубля. Аналитик кредитного учреждения Иван Чакаров считает, что текущая премия за геополитический риск, заложенная в курсе в размере примерно 7-8 рублей за доллар, еще не достигла собственных максимумов недавнего времени.