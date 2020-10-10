Заммэра Москвы Максим Ликсутов заразился коронавирусом

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заразился коронавирусом. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

Симптомов заболевания у Ликсутова почти нет, за исключением насморка, легкие чистые. Чиновник надеется, что его состояние не будет ухудшаться в ближайшее время и добавил, что переходит на удаленную работу.

«Очень хочу всем напомнить: сейчас крайне важно беречь себя и окружающих. Не забывайте носить средства индивидуальной защиты», — призвал Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал работодателям перевести 30 процентов сотрудников на удаленку. В компаниях должны будут отчитываться о выполнении этой рекомендации в правительство Москвы. Также в столице из-за коронавируса приостановлен льготный проезд для школьников, пенсионеров и хронически больных. Жителям старше 65 лет рекомендовано оставаться дома.

По данным оперштаба, в России уже второй день подряд фиксируется рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом. За последние сутки выявили 12 846 новых случаев заболевания, днем ранее диагноз подтвердился у 12 126 человек. До этого максимальный суточный прирост был отмечен 11 мая — в тот день COVID-19 подтвердился у 11 656 россиян. По прогнозам профессора вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, максимальный суточный прирост заболевших COVID-19 в России составит 15-17 тысяч человек.