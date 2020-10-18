Азербайджан заявил об уничтожении армянского Су-25

В министерстве обороны Азербайджана заявили об очередном уничтоженном штурмовике Су-25 Вооруженных сил Армении. Об этом в воскресенье, 18 октября, стало известно ТАСС.

Отмечается, что азербайджанские подразделения ПВО якобы сбили армянский самолет, который попытался обстрелять позиции противника на Джебраильском направлении.

При этом пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла информацию о штурмовике Су-25, якобы уничтоженном азербайджанскими военными, передает РИА Новости. Она подчеркнула, что данное заявление не соответствует действительности.

17 октября помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил о гибели десяти мирных жителей в результате обстрела Гянджи со стороны Армении. Он добавил, что из-за «подлого нападения» Армении пострадали 40 человек, среди которых есть дети.

Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев обвинил Армению в атаке на свою страну и возложил на нее ответственность за новый виток напряженности в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Он заявил, что именно армянская сторона первой открыла огонь и ударила по гражданским объектам в Азербайджане.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие.

Периодически военные действия возобновляются. Последнее обострение началось 27 сентября 2020 года. Спустя почти две недели министры иностранных дел Армении и Азербайджана прилетели в Москву на переговоры. 10 октября было объявлено перемирие, но противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.