В подмосковных школах проверили соблюдение антикоронавирусных мер

Соблюдение антикоронавирусных мер проверили почти в 200 подмосковных школах, сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в понедельник, 19 октября.

«Специалисты Министерства образования проводят выездной мониторинг санитарной безопасности ежедневно. (...) Сейчас очень важно быть внимательными к своему здоровью и с пониманием относиться ко всем реализуемым мерам», — сказала Каклюгина.

Она напомнила, что в образовательных учреждениях должны регулярно проводить дезинфекцию и проветривать помещения, а на входе измерять температуру.

По ее словам, проводить проверки помогают 300 студентов подмосковных колледжей.

За последние сутки в области выявили 466 новых случаев заражения COVID–19. Всего по России на 19 октября зафиксированы рекордные показатели по новым случаям коронавируса — за сутки их число составило 15 982 в 84 регионах.