В Совфеде назвали условие для проведения российской операции в Карабахе

В Совфеде назвали условие для проведения российской антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, передает РИА Новости.

По словам сенатора, Армения должна официально обратиться к России в связи с предполагаемым участием сирийских боевиков в конфликте. Косачев отметил, что также должны быть оценены опасность и риски, которые возникают в связи с подобной операцией. При этом он подчеркнул, что пока преждевременно делать какие-либо прогнозы по поводу действий России.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у России есть право реагировать на появление иностранных боевиков в Нагорном Карабахе. По его словам, участники разгромленных в Карабахе группировок отправляются в Россию, поскольку считают ее врагом, как и Армению. Он допустил, что в правительстве или спецслужбах России обсуждается возможность «задействовать антитеррористическую операцию прямо на месте, еще и в Нагорном Карабахе».

О том, что сирийские наемники, поддерживаемые Турцией, отправлены воевать в Нагорный Карабах, стало известно в начале октября. Армения заявляла, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков. Однако спустя некоторое время, по данным The Wall Street Journal, сотни наемников попросились обратно из-за ожесточенности боев. Независимая журналистка Линдси Снелл вместе с тем утверждает, что боевики продолжают воевать в регионе: Турция якобы переправляет их из Ливии. Все обвинения турецкие власти отрицают.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах позиций на линии разграничения и несоблюдении перемирия.