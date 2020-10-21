В Подмосковье увеличились объемы производства защитных масок и костюмов

Мощности по производству масок в Подмосковье увеличились c конца апреля с 600 тысяч до 4,24 миллиона штук в день, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Ее цитирует РИАМО в среду, 21 октября.

Количество производителей за это время увеличилось с 6 до 18, фактический объем производства на 19 октября составлял более 2,5 миллиона масок в сутки, уточнила она.

«Пять подмосковных предприятий воспользовались специальной региональной программой субсидирования приобретения оборудования для производства масок. Объем госфинансирования превысил 41 миллион рублей. (...) На данный момент средняя цена масок у подмосковных производителей снизилась до 4,62 рубля за штуку», — рассказала Зиновьева.

Министр также отметила, что за последние пять месяцев в регионе появились производства респираторов, защитных костюмов для работы с зараженными COVID-19. Ранее такой продукции в Подмосковье не выпускалось.