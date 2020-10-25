Нурмагомедов сделал прогноз по лидерству россиян в UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов сделал прогноз по возвращению лидерства соотечественниками в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, передает ТАСС.

По его мнению, спортсмены из России в скором времени вновь станут лидерами UFC. «У нас много молодых ребят, это подрастающее поколение. Скоро мы вернемся на вершину», — предрек он. Ранее представитель команды Нурмагомедова сообщил, что он будет наставником бойцов своего коллектива.

Россиянин объявил об уходе из спорта 24 октября после того, как защитил титул чемпиона UFC в легком весе в бое с американцем Джастином Гейджи. Поединок, который возглавил турнир UFC 254 на бойцовском острове Яс в Абу-Даби, завершился во втором раунде, когда россиянин «задушил» соперника.

Позднее Нурмагомедов назвал причину завершения карьеры. Спортсмен заметил, что после смерти отца хотел бы проводить больше времени с матерью. Кроме того, он пообещал ей, что не будет драться без отца и что поединок с Гейджи станет последним в его карьере.