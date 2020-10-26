Чилийцы отпраздновали решение отказаться от конституции Пиночета

Жители Чили на референдуме отказались от конституции 1980 года, принятой во время диктатуры генерала Аугусто Пиночета. Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что за изменение главного закона высказались около 78 процентов граждан. Тысячи жителей страны вышли на улицы отпраздновать победу.

Известно, что толчком к проведению референдума стали массовые протесты граждан против неравенства. Теперь 11 апреля 2021 года в Чили запланированы выборы в Учредительное собрание, после чего этот орган начнет работу над новым законом.

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Чили долгое время было одним из самых спокойных и стабильных государств Южной Америки. Однако в 2019 году в стране начались протесты, переросшие в массовые беспорядки с убитыми и ранеными. На улицы вышли солдаты и военная техника, в стране введено чрезвычайное положение и комендантский час. Началось все с повышения цены на проезд в столичном метро.

11 сентября 1973 года в Чили произошел военный переворот, в результате которого был свергнут президент-социалист Сальвадор Альенде. Сам он во время штурма президентского дворца погиб, члены его кабинета, многие госслужащие и левые политические активисты были арестованы, казнены либо бежали из страны. Пиночет, пришедший к власти в результате переворота, управлял страной до 1990 года. По официальным данным, за период диктатуры с 1973 по 1990 год были казнены по политическим мотивам или пропали без вести 3225 человек. Более 37 тысяч подверглись пыткам.

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